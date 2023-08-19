Разговаривал по телефону и вылетел на встречку: водитель на Kia Speed устроил ДТП с пострадавшими на самарской трассе

Водитель иномарки отвлекся на телефон и отправил двух детей и взрослого в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью на трассе М-5 «Урал» в Исаклинском районе произошло серьезное ДТП. Там в 3:12 столкнулись Kia Speed и ВАЗ-211540. Аварию спровоцировал водитель, который отвлекся на телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 50-летний водитель. Он двигался со стороны Самары в направлении Уфы. Разговаривая по телефону, автомобилист выехал на встречную полосу. Там он врезался в отечественную легковушку под управлением 51-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель ВАЗа и двое его пассажиров. Это мальчики 9-ти и 12-ти лет. Их госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

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