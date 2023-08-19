День открытых дверей пройдет в новом педагогическом лицее Самары 24 августа

Школьники смогут выбрать один из трех профилей обучения: технологический, гуманитарный и универсальный / Фото: sgspu.ru

В четверг, 24 августа 2023 года, в Самаре состоится день открытых дверей в новом педагогическом лицее. Он пройдет по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, 24 и начнется в 18:00. Самарский государственный социально-педагогический университет приглашает горожан познакомиться с учебным заведением.

- Приглашаем выпускников девятых классов в лицей СГСПУ. Школьники смогут выбрать один из трех профилей обучения: технологический с углубленным изучением математики, физики, информатики; универсальный с углубленным изучением обществознания, физической культуры и биологии; гуманитарный с углубленным изучением русского и иностранного языков, литературы, истории, - говорится в сообщении вуза.

Занятия для лицеистов организуют с применением инфраструктуры университета. Зачислять в лицей будут по конкурсу аттестатов и итогам собеседования. Ребят, поступающих в спортивный класс, ждут дополнительные вступительные испытания. Прием документов продлится до 28 августа 2023 года (ул. Антонова-Овсеенко, 24, кабинет № 212, с 9:00 до 17:00).

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