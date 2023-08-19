Покатался и спрятал: в Тольятти полицейские нашли угнанный мотоцикл в подъезде дома

Житель Тольятти похитил "железного коня", чтобы покататься, но потом решил оставить его себе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В начале августа 2023 года в Комсомольском районе Тольятти произошла дерзкая кража. Кто-то угнал у 18-летнего парня мотоцикл, который стоял у дома на улице Железнодорожной. Ущерб составил 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место преступления, опросили местных жителей и проверили записи с камер видеонаблюдения. Вскоре они вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 41-летний мужчина, которого ранее уже судили за имущественные преступления. Нашли правоохранители и угнанный байк. Он был спрятан в подъезде одного из домов.

Стражи порядка наведались к подозреваемому домой и задержали его. Тольяттинец не стал отрицать свою вину. Рассказал, что просто хотел покататься на мотоцикле. Однако байк ему настолько понравился, что он решил оставить его себе. Для этого мужчина спрятал «железного коня» в подъезде соседнего дома.

В отношении жителя Тольятти возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Что касается мотоцикла, то его вернули владельцу.

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