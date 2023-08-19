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НовостиОбщество19 августа 2023 8:44

Самарский врач Инна Скрипник рассказала о пользе занятий спортом для сердца

Кардиолог назвала пять причин начать регулярно выполнять физические упражнения
Анастасия ФИЛАТОВА
Наиболее благоприятны для сердца ходьба, велопрогулки и плавание

Наиболее благоприятны для сердца ходьба, велопрогулки и плавание

Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач-кардиолог из Самары Инна Скрипник рассказала о пользе занятий спортом. По ее словам, регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердца, улучшают кровообращение и повышают выносливость.

- Регулярная физическая активность способствует укреплению сердца, расширению капилляров и улучшению кровотока. Также тренировки могут помочь снизить артериальное давление. Помогает спорт и повысить уровень «хорошего» холестерина. Кроме того, регулярные занятия спортом способствуют улучшению общей физической выносливости, - поделилась заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиодиспансера имени В.П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник.

По словам медика, наиболее благоприятны для сердца такие занятия спортом, как дозированная ходьба, скандинавская ходьба, велопрогулки и плавание.

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