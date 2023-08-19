Сотрудники предприятий ОПК Самары получат льготы при аренде жилья

Михаил Мишустин во время визита в Самару сообщил об обеспечении сотрудников предприятий ОПК арендным жильем на льготных условиях / Фото: vk.com/rkcprogress

Работники системообразующих предприятий ОПК получат льготы при аренде жилья. Новая мера поддержки начнет действовать с 2024 года. Об этом во время визита в Самару сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В четверг, 17 августа 2023 года, председатель федерального правительства посетил РКЦ «Прогресс». Работники завода попросили включить их в перечень предприятий ОПК, обеспечиваемых льготным жильем. Как пишет ТАСС, Михаил Мишустин пообещал дать соответствующее поручение о рассмотрении такой возможности.

— В принципе с 2024 года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий ОПК. Уверен, ваше предприятие должно туда войти, — сказал Мишустин, добавив, что другой самарский завод — ПАО «ОДК-Кузнецов» — в этот перечень уже включен.

Губернатор Дмитрий Азаров, в свою очередь, сообщил премьер-министру, что в Самарской области уже есть опыт предоставления специалистам арендного жилья. Его применят и в отношении предприятий ОПК.

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