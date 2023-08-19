В Самаре из горевшей многоэтажки на ул. Краснодонской спасли 20 человек

Некоторых жильцов пришлось вызволять из полыхающего дома с помощью пожарной лестницы Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В пятницу, 18 августа 2023 года, в Самаре на улице Краснодонской, 1 произошел серьезный пожар. Дымом заволокло весь дом со второго по девятый этаж. Спасателям удалось вывести из огня 20 человек. Некоторых даже пришлось спускать вниз с помощью пожарной лестницы.

Пожар в многоэтажке вспыхнул в 14:20. Горели две квартиры на шестом и девятом этажах. Из-за сильного дыма многие жильцы не могли самостоятельно выбраться на улицу. Их выводили из огня сотрудники газодымозащитной службы.

— Было спасено 20 человек, в том числе пять детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Насколько известно, пострадали три человека. По предварительным данным, они получили ожоги. Еще один жилец дома погиб. Его тело нашли в квартире на шестом этаже. Потушить возгорание в многоэтажке пожарным удалось только спустя три часа — в 17:38.

В настоящее время СК и прокуратура проводят проверку. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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