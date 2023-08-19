СК проверяет информацию о полуголой девочке на детской площадке в Тольятти

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ребенка в Автограде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области следователи проверяют информацию о девочке, которую на днях нашли на детской площадке в полуголом виде. Инцидент произошел в Тольятти. Историей уже заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

- Председатель Следственного комитета поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав ребенка в Тольятти. Его внимание обращено на публикации в СМИ и соцсетях о девочке дошкольного возраста, которая более получаса находилась на улице без присмотра родителей, - сообщили в информационном центре ведомства.

Напомним, одинокую девочку, которая находилась на детской площадке в одних трусах, нашла местная жительница. Малышка рассказала женщине, что боится родителей, потому что они ее обижают. Вскоре объявилась мать ребенка, которая стала угрожать неравнодушной тольяттинке. Следователи организовали по данному факту проверку. Александр Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления Марату Галиханову доложить о промежуточных результатах.

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