Шквалистый ветер, гроза и град обрушатся на Самарскую область 19 августа

Знойную погоду в регионе 19 августа разбавят сильный ветер, дождь и, возможно, град Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшее время может испортиться погода. На регион надвигаются гроза и шквалистый ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

- В ближайшие 1-2 часа местами по Самарской области ожидается гроза и шквалистое усиление ветра (порывы 15-20 м/с), возможен град. Такая погода сохранится до вечера 19 августа 2023 года, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. Непогоду стоит переждать дома. Если она застигнет на улице, лучше как можно скорее найти укрытие. При сильном ветре нельзя подходить близко к деревьям, ЛЭП, рекламным щитам и недостроям. Машину лучше всего поставить в гараж или припарковать подальше от непрочных конструкций.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», кое-где стихия уже разбушевалась. Небольшой дождь сейчас идет в Красноглинском районе Самары. А вот в районе Сызрани сильный ливень и грозы.

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