«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» на песке у «РЖД Арены»

Самарцы были шокированы судейским решением. Фото: bsrussia.com

В Москве продолжается заключительный этап «гладкого» чемпионата России по пляжному футболу. Стадион для «пляжников» установлен на территории столичной «РЖД Арены».

В первый день заключительного этапа, 18 августа 2023 «Крылья Советов», борющиеся за попадание в шестерку суперфиналистов, встречались со столичным «Спартаком», уже обеспечившим себе место в Суперфинале. Самарцы навязали борьбу фавориту и долгое время имели шансы на положительный результат.

Ключевой момент произошел в конце второго периода при счете 3:2 в пользу «Спартака». В столкновении с соперником упал игрок «Крыльев», самарцы запросили видеопросмотр эпизода. Но судьи углядели симуляция со стороны игрока «Крыльев» и вместо назначения пенальти показали самарцу желтую карточку, которая стала для него второй и превратилась в красную, что означало двухминутное удаление.

«Крылья» отстояли отрезок в меньшинстве, но сразу же по его истечении пропустили все-таки гол. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Спартака». Теперь «Крыльям» предстоит решающий поединок за место в шестерке с ЦСКА. Его начало — 19 августа в 16 часов по самарскому времени.