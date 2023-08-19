Уличный кинопоказ пройдет на Ленинградской в Самаре 23 августа

Уличный показ короткометражек организует кинотеатр "Художественный" / Фото: vk.com/cinema.samara

В среду, 23 августа 2023 года, в Самаре состоится уличный кинопоказ. Он пройдет на улице Ленинградской в районе пересечения с улицей Куйбышева. Организует мероприятие кинотеатр «Художественный».

- Гостей ждут лучшие короткометражки фестиваля уличного кино 2023. Будем смотреть внеконкурсную программу «Лучшее» (12+). Продолжительность 1 час 20 минут. Фильмы: «Чернильное море», «Друг», «Играй для каждого» и «Невесомость», - написали в соцсетях представители «Художественного».

Мероприятие начнется в 20:00. Посетить его смогут все желающие. Гостей уличного кинопоказа ждут не только просмотр фильмов, но и приятные сюрпризы.

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