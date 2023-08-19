В Самаре умер экс-гендиректор «Электрощита» Юрий Егоров

Юрий Егоров руководил крупным самарским предприятием с 1989 по 2004 год

В субботу, 19 августа 2023 года, в Самаре ушел из жизни легендарный человек. Умер почетный гражданин города и Самарской области, почетный энергетик России, советник гендиректора АО «Электрощит» Юрий Егоров. Ему было 82 года.

- Юрий Васильевич был неравнодушным, чутким и порядочным человеком. Всегда доброжелательно и уважительно относился к людям. Он был вдумчивым, мудрым, талантливым руководителем и незаурядным экономистом. Вместе с коллективом «Электрощита» ему удалось не только сохранить завод в годы перестройки, но и разработать стратегический план его развития, - поделилась в своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина, выразив соболезнования родным и близким Юрия Егорова.

Отметим, Юрий Егоров устроился на предприятие в 19 лет. Он прошел путь от обычного рабочего до генерального директора. Коллектив завода он возглавил на стыке 80-90-х годов — в сложный переходный период для российской экономики. Руководил предприятием до 2004 года.

Прощание с Юрием Егоровым состоится в понедельник, 21 августа 2023 года, в храме святителя Алексия, митрополита Московского в поселке Красная Глинка (с 10:00 до 12:00). Похоронят его на кладбище Жилгородок в Царевщине (13:00).

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Юрия Егорова.

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