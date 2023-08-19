Азаров выразил соболезнования из-за смерти почетного энергетика РФ Юрия Егорова

Юрий Егоров умер в Самаре на 83-м году жизни / Фото: t.me/electroshield_news

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью почетного энергетика России, почетного гражданина Самарской области и бывшего гендиректора предприятия «Электрощит» Юрия Егорова. Легендарного человека не стало в субботу, 19 августа 2023 года.

- Это большая потеря для нашего региона и всей страны. Юрий Васильевич был человеком, искренне преданным родной земле, и всю свою жизнь посвятил ее развитию. Его отличала огромная любовь к своему делу, незаурядный управленческий талант, трудолюбие и профессионализм, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, Юрий Егоров много лет проработал на заводе «Электрощит Самара». Прошел путь от обычного рабочего до генерального директора. Он руководил предприятием с 1989 по 2004 год. Это было непростое время, время перестройки, но Юрий Егоров смог сохранить компанию и обеспечить ее динамичное развитие.

По словам губернатора, Юрий Егоров был не только профессионалом своего дела, но еще и отзывчивым, мудрым и интересным человеком. Коллектив предприятия был для него большой семьей. Он по-отечески заботился о каждом сотруднике.

- Память о нем, несомненно, будет жить в сердцах его учеников, сподвижников, всех работников завода и многих жителей нашего региона. Скорбим вместе с родными и близкими. Вечная память! - сказал глава региона.

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