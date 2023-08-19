Первую партию вакцины от гриппа привезут в Самарскую область в сентябре

Медики призывают самарцев вовремя поставить защиту от гриппа / Фото: vk.com/minzdrav_63

Самарская область готовится к старту прививочной кампании против гриппа. Первую партию вакцины должны привезти в регион в начале сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

— Своевременная вакцинация — лучшая защита от инфекции. Прививка поможет предупредить развитие таких тяжелых осложнений, как пневмония, бронхит, осложнения на сердечно-сосудистую систему, — отмечают специалисты.

Сделать прививку от гриппа можно будет в поликлинике по месту жительства. В первую очередь защититься от вирусов стоит детям старше шести месяцев, школьникам, студентам, медикам и педагогам, работникам транспортной и коммунальной сфер. Также пройти вакцинацию следует беременным, людям старше 60 лет, призывникам и пациентам с хроническими заболеваниями.

Напомним, осенью в Самарскую область может прийти новая волна коронавируса. Медики призывают привиться уже сейчас.

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