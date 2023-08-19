В Самарской области 19 августа столкнулись две лодки

Тело погибшего оставили лежать лицом вниз на одной из лодок / Фото: ЧП Самара

Днем в субботу, 19 августа 2023 года, на турбазе «Маяк» в Самарской области произошло ЧП. Там столкнулись две лодки. К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Ужас! На турбазе «Маяк» столкнулись две лодки. В одной труп мужчины. Ребенок и девушка, что с ним были, вроде живы. Что с людьми из второй лодки, пока не ясно, - рассказали свидетели происшествия.

По предварительным данным, сейчас на пляже работают сотрудники скорой помощи. Подробности происшествия пока неизвестны.

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