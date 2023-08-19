Купили авто и спустили деньги в магазинах: в Самаре женщина-банкир с двумя сообщниками увела со счета вкладчика 18 млн рублей

Экс-начальница допофиса банка накануне Нового года оставила клиента без крупной суммы денег Фото: УФСБ по Самарской области

Самарский областной суд увеличил сроки членам преступной группы, которая похитила более 18 млн рублей со счета клиента банка. В числе фигурантов три человека: бывшая руководительница дополнительного офиса кредитной организации и двое уроженцев Закавказья. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Банда увела деньги с чужого счета в декабре 2021-го, прямо накануне Нового года. 35-летняя женщина, находясь на своем рабочем месте, воспользовалась учетной записью и паролем одного из сотрудников. С помощью них она зашла в систему банка, закрыла счет клиента (без его ведома) и перевела более 18 млн рублей на депозитный счет. Последний незадолго до этого открыл один из сообщников самарчанки.

За новогодние праздники преступники успели обратить деньги в свою пользу. Они сняли наличными более 15 млн рублей. Часть денег — около 3 млн рублей — перевели на другие счета, в том числе за рубеж. Один участник группы легализовал средства, купив себе автомобиль Kia K5. Еще 300 тысяч рублей преступники потратили на оплату товаров в магазинах Самары.

В январе 2022 года всех троих задержали и завели на них дело о мошенничестве. Однако потом его переквалифицировали в кражу. В апреле 2023 года Ленинский районный суд Самары приговорил сотрудницу банка и одного ее сообщника к 2 годам колонии общего режима, а еще одного участника преступной группы, который успел купить себе авто, — к 2 годам 2 месяцам.

Гособвинитель обжаловал это решение. Он потребовал ужесточить всем троим наказание. 19 июля 2023 года Самарский облсуд увеличил банкирше срок до 4 лет, обладателю Kia — до 4,5 лет, а третьему — оставил приговор без изменения.

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