В Струковском саду прошел юбилейный фестиваль «Самарское знамя»

Глава региона выступил на открытии фестиваля и оценил тематические площадки / Фото: Андрей Савельев

В субботу, 19 августа 2023 года, в областной столице состоялся пятый международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя». Он прошел в Струковском саду. В мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Начался фестиваль с торжественного молебна в Иверском женском монастыре, где 146 лет назад монахини вышили легендарное Самарское знамя. Потом состоялись церемония возложения цветов к могиле Петра Алабина и крестный ход с копией знамени. Основные мероприятия фестиваля прошли в Струковском саду.

— Почти 150 лет назад руками монахинь Иверского монастыря было создано не просто знамя, был создан символ братства и единства. Символ того, что мы своих не бросаем. Неслучайно и сегодня Самарское знамя вновь в строю. Под ним Самарский батальон очищает мир от нацизма, — отметил Дмитрий Азаров на торжественном открытии фестиваля.

После официального открытия губернатор встретился с почетными гостями — потомками участников Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Они предложили ему создать памятник Самарскому знамени и снять документальный и художественные фильмы о нем. Глава региона отметил, что эти инициативы необходимо обсудить с краеведами, историками и жителями.

Также Дмитрий Азаров оценил площадки «Самарского знамени». В 2023 году их рекордное количество — 40. К примеру, реготделение РВИО на летней сцене организовало тематический лекторий с кинопоказом. На площадке музея им. Алабина гостям рассказали об истории Самарского знамени, геральдике и символах региона. Исторические клубы представили площадки, где реконструировали быт, культуру и военные традиции конца XIX века. Часть площадок были посвящены современной героической истории России.

Особую атмосферу фестивалю добавило выступление военного оркестра 2-й гвардейской общевойсковой армии. Музыканты были одеты в историческую форму Александрийского полка. Ныне это 15-я гвардейская мотострелковая Александрийская бригада.

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