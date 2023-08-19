Тело 72-летнего мужчины достали из Волги у о. Зелененький в Самаре

Тело погибшего мужчины нашли в Волге и доставили до берега сотрудники ПСС Самарской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером в пятницу, 18 августа 2023 года, в Самаре нашли пенсионера, который пропал сутками ранее. Его тело обнаружили в Волге у острова Зелененький в Красноглинском районе Самары.

— В 20:00 18 августа поступило сообщение о том, что спасатели ПСС извлекли тело 72-летнего мужчины из реки Волги в районе острова Зелененький, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, пенсионер пропал еще 17 августа. При каких обстоятельствах — неизвестно. Как он оказался в реке, пока тоже не ясно. Все детали происшествия и точную причину гибели мужчины предстоит установить специалистам.

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