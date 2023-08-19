Дмитрий Азаров отметил значимость фестиваля «Серебряные трубы Поволжья»

Дмитрий Азаров посетил музыкальный фестиваль в Сызрани и праздник "Сызранский помидор" / Фото: Светлана Осьмачкина

В субботу, 19 августа 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров побывал с рабочей поездкой в Сызрани. Там он посетил Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» и праздник «Сызранский помидор».

По словам Дмитрия Азарова, «Серебряные трубы Поволжья» за 27 лет проведения стал знаковым не только для Самарской области, но и страны. Он помогает укреплять культурные связи. В этом году участниками фестиваля стали творческие коллективы из Белоруссии, оркестры из Донецка, Москвы и области, Саратова и Ульяновска. Чтобы посмотреть на их выступления, приехали люди со всей Самарской области. Это говорит о высоком зрительском интересе к мероприятию.

Также глава региона отметил значимость праздника «Сызранский помидор». За последние годы он приобрел черты бренда, привлекательного не только для горожан, но и для туристов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что это событие всегда проходит весело и радушно.

- В Сызрани умеют встречать гостей, радоваться объединяющим событиям и праздникам. И конечно, здесь живут благодарные люди, которые ни на один день не забывают, благодаря кому мы можем собираться на такие мероприятия. Я говорю о наших защитниках Отечества. Среди них, наших героев, много и жителей Сызрани. И я благодарю всех вас за поддержку бойцов, за заботу об их семьях, - сказал глава региона.

Также в ходе поездки в Сызрань Дмитрий Азаров осмотрел место установки 25-метровой стелы «Город трудовой доблести». Ее разместят в парке имени Ленина (Кузнецком парке). Сейчас на площадке идут подготовительные работы, уже залит фундамент для стелы. Губернатор поручил главе Сызрани Анатолию Лукиенко уделить особое внимание благоустройству территории вокруг нового монумента.

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