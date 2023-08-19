Памятник Самарскому знамени предложили установить в областной столице

Предложение сделать памятник Самарскому знамени озвучили губернатору Дмитрию Азарову / Фото: Андрей Савельев

В областной столице предложили создать памятник Самарскому знамени. Эту инициативу озвучили гости одноименного фестиваля, который 19 августа прошел в Струковском саду, — потомки участников Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

— Гости предложили губернатору Дмитрию Азарову создать памятник Самарскому знамени — как символ подвигов российских людей. Также они предложили снять документальный и художественный фильмы о знамени, — сообщили в облправительстве.

Глава региона отметил, что озвученные инициативы требуют дополнительной проработки. Кроме того, следует обсудить их с краеведами, историками и жителями Самарской области.

Напомним, Самарское знамя 146 лет назад изготовили монахини Иверского монастыря. Оно стало символом победы России и освобождения стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Сейчас Самарское знамя хранится в Софии в Национальном музее военной истории Болгарии. Одна из его редких копий — в Патриаршем Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Кроме того, знамя является символом Самарского батальона, который принимает участие в СВО.

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