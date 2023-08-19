Новая дорога у Кинеля обрушилась во время прокладки инженерных сетей

Рабочие устраняют последствия просадки дорожного полотна / Фото: vk.com/kinel_63

Стало известно, почему обрушилась новая дорога у Кинеля. Причину образования провала объяснили в министерстве транспорта и автодорог Самарской области.

— Просадка дорожной одежды образовалась при прокладке инженерных сетей под автомобильной дорогой, — сообщили в Минтрансе.

Напомним, обвал образовался утром в субботу, 19 августа 2023 года, на 3 км 550 м трассы Кинель — Богатое — Борское. Движение транспорта там перекрыли. Легковушки, которые едут в сторону села Богатое, направили через Кинель, грузовики — в объезд по трассам Самара — Оренбург, Самара — Бугуруслан.

На месте работают дорожные службы. Они устраняют последствия обрушения. Как сообщили в Минтрансе, частичное движение по дороге планируется открыть сегодня ночью. Транспорт хотят пустить по одной половине трассы в обе стороны.

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