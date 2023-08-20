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НовостиОбщество20 августа 2023 6:35

Аномальная жара накроет Самарскую область 20 августа 2023

В 63 регионе температура воздуха достигнет +30 градусов
Анастасия ЗУБКОВА
Жителей Самарской области призывают не выходить из дома

Жителей Самарской области призывают не выходить из дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков ФГБУ «Приволжское УГМС».

Жителей Самарской области призывают не выходить из дома из-за аномальной жары. По информации специалистов, в воскресенье 20 августа температура воздуха на юге губернии сохранится жара +30 градусов.

Самарские спасатели советуют избегать повышения физической нагрузки, пить как можно больше жидкости. Также не рекомендуется долго находиться на солнце.