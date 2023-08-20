В Самарской области мужчина оборудовал теплицу с коноплей в квартире

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области правоохранители задержали мужчину, который оборудовал нарко-теплицу прямо в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как известно, о мелком наркобороне из Жигулевска стражам порядка рассказали неравнодушные местные жители. Полицейские направились по указанному адресу и задержали подозреваемого и его товарища.

-В присутствии понятых в квартире полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения зеленого цвета со стеблеями, листьями и соцветиями, 7 кустов растений в горшках, фитолампы, вентиляторы, два сотовых телефона и фотоаппарат, - пишут в ведомстве.

Экспертиза показала, изъятое вещество является коноплей в значительном размере. По информации правоохранителей, квартиросъемщик хранил растения для собственного употребления.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения, приобретения наркосодержащих растений.