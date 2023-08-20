В Самарской области грабитель попросил позвонить и сбежал с телефоном

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области правоохранители задержали подозреваемого в грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 63 региону.

Как известно, в дежурную часть обратился 46-летний житель Новосемейкино. Мужчина сообщил о краже телефона стоимостью свыше 12 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, при встрече его знакомый в ходе общения попросил посмотреть телефон, а после ударил односельчанина и сбежал.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный и раннее судимый 28-летний житель Новосемейкино.

-При опросе мужчина вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что поступил так из-за неприязненных отношений с потерпевшим. Похищенный смартфон сдал в ломбард, вырученные деньги потратил на личные нужды, - сообщили в ведомстве.

На данный момент возбуждено уголовные дело по признакам преступления — грабеж.