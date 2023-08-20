Мужчина пострадал при ночном пожаре на Московском шоссе в Самаре

Фото: Подслушано Самара

В областной столице при пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Как известно, все случилось в воскресенье ночью 20 августа в одной из квартир на 7 этаже жилого дома на Московском шоссе, 20а. По информации спасателей, в жилище загорелись домашние вещи на площади 20 квадратных метров.

При тушении пожара было задействовано 7 единиц техники и 17 человек. Огнеборцы эвакуировали 20 жильцов, двое были спасены. Еще один человек пострадал. Им оказался 51-летний местный житель.