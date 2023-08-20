Самарские собаководы предпочитают путешествия, а кошатники отдых на даче

Самарцы, не имеющие ни кошек, ни собак, мечтают о пляжном отдыхе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кошатники и собачники Самары рассказали, как они любят проводить свободное время. Итогами опроса поделились представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Оказалось, владельцы собак предпочитают путешествия по разным городам и странам (35%), а также охоту (15%) или рыбалку, а вот кошатники «за» отдых дома (15%) или на даче (18%).

А вот самарцы, не имеющие ни кошек, ни собак, в выходные мечтают о пляже (17%).