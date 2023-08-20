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НовостиПроисшествия20 августа 2023 15:32

18-летняя пассажирка пострадала в ДТП с ГАЗелью в Самаре

18-летняя девушка пострадала в ДТП с участием ГАЗели на улице Вольской в Самаре
Анастасия ЗУБКОВА

В областной столице произошло ДТП с участием ГАЗели. В результате аварии пострадала 18-летняя пассажирка. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Как известно, все случилось в субботу 19 августа на улице Вольской а Самаре. Там 54-летний мужчина за рулем ГАЗели поворачивал налево в направлении улицы Свободы. Шофер не уступил дорогу ВАЗ 21065 под управлением 20-летнего водителя.

В результате произошло столкновения. 18-летняя пассажирка отечественной легковушки получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.