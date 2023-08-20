В Самаре перекроют сразу несколько улиц из-за легкоатлетического марафона

Также запретят остановку и стоянку для транспорта
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В столице губернии пройдет легкоатлетический марафон на кубок главы города. В связи с этим перекроют сразу несколько улиц. Об этом рассказали в администрации Самары.
Как известно, соревнования состоятся 27 августа 2023. Проезд для транспорта будет ограничен с 06:00 до 14:30 на следующих улицах:
по улице Максима Горького от Венцека до Вилоновской;
по улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской;
по Волжскому проспекту от Маяковского до Лесной;
по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
по Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой;
по улице Осипенко от Лесной до Ново-Садовой;
по улице Циолковского от Осипенко до Невской;
по улице Полевой от Волжского проспекта до Галактионовской;
по улице Невской от Циолковского до Молодогвардейской;
по Студенческому переулку от Волжского проспекта до Молодогвардейской;
по улице Молодогвардейской от Невской до Красноармейской;
по улице Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской;
по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской;
по улице Вилоновской от Максима Горького до Галактионовской;
по улице Фрунзе от Вилоновской до Красноармейской;
по улице Куйбышева от Льва Толстого до Вилоновской.
В этот же день с 03:00 до 14:30 движение перекроют на Волжском проспекте от улицы Вилоновской до улицы Маяковского.