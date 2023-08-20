В Самаре перекроют сразу несколько улиц из-за легкоатлетического марафона

Также запретят остановку и стоянку для транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице губернии пройдет легкоатлетический марафон на кубок главы города. В связи с этим перекроют сразу несколько улиц. Об этом рассказали в администрации Самары.

Как известно, соревнования состоятся 27 августа 2023. Проезд для транспорта будет ограничен с 06:00 до 14:30 на следующих улицах:

по улице Максима Горького от Венцека до Вилоновской;

по улице Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской;

по Волжскому проспекту от Маяковского до Лесной;

по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой;

по улице Осипенко от Лесной до Ново-Садовой;

по улице Циолковского от Осипенко до Невской;

по улице Полевой от Волжского проспекта до Галактионовской;

по улице Невской от Циолковского до Молодогвардейской;

по Студенческому переулку от Волжского проспекта до Молодогвардейской;

по улице Молодогвардейской от Невской до Красноармейской;

по улице Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской;

по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской;

по улице Вилоновской от Максима Горького до Галактионовской;

по улице Фрунзе от Вилоновской до Красноармейской;

по улице Куйбышева от Льва Толстого до Вилоновской.

В этот же день с 03:00 до 14:30 движение перекроют на Волжском проспекте от улицы Вилоновской до улицы Маяковского.