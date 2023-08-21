Центр Самары перекроют из-за легкоатлетического марафона 27 августа

27 августа автомобилисты из-за бегунов не смогут ездить вдоль набережной Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 27 августа 2023 года, в областной столице пройдет легкоатлетический марафон на кубок главы Самары. Из-за этого в центре города и в районе набережной Волги перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, с 6:00 до 14:30 27 августа для транспорта будут закрыты следующие участки улиц: Максима Горького от Венцека до Вилоновской, Волжский проспект от Красноармейской до Вилоновской, Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, Северо-Восточная магистраль от Лесной до Ново-Садовой.

Также в этот период нельзя будет ездить по участкам улиц: Фрунзе, Осипенко, Циолковского, Полевой, Невской, Студенческого переулка, Красноармейской, Молодогвардейской, Чапаевской, Вилоновской, Куйбышева. С 3:00 до 14:30 проезд перекроют на Волжском проспекте от Вилоновской до Маяковского.

С 18:00 26 августа до 14:30 27 августа на этих же улицах запретят остановку или стоянку транспорта. Кроме того, с 3:00 до 14:30 27 августа автобусы №№ 3, 24, 61, 261 будут курсировать в объезд, а автобус № 11 временно перестанет ходить. Подробнее о перекрытии можно узнать здесь.

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