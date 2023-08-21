В Самаре 26 августа пройдет интерактивная лекция «Государство для молодой семьи»

Лекцию для молодоженов и супружеских пар проведут во Дворце бракосочетания / Фото: vk.com/63zagsdvoretssamara

В субботу, 26 августа 2023 года, в Самаре пройдет интерактивная лекция «Государство для молодой семьи». Ее проведут в 12:00 во Дворце бракосочетания на улице Молодогвардейской, 238. Об этом сообщает ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН».

- Главная цель лекции - формирование осознанного супружества, ориентирование будущих супругов на здоровые психологические отношения в браке и информирование о мерах соцподдержки для молодых семей Самарской области, - рассказали организаторы.

Мероприятие будет полезно для будущих молодоженов, которые уже подали заявление о заключении брака, для тех, кто только планирует оформить свои отношения, а также для супружеских пар, чьему союзу не более 10 лет. Участникам расскажут об осознанном супружестве, о выстраивании гармоничных отношений и укреплении семейных ценностей, а также об оказании помощи семьям с детьми.

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