Инструктор из Тольятти Елена Андреева рассказала, как приобщить детей к спорту

Приобщать детей к спорту лучше всего в игровой форме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инструктор по физической культуре тольяттинского лечебно-реабилитационного центра «Ариадна» Елена Андреева рассказала, как приобщить детей к спорту. По ее словам, прививать любовь к занятиям важно в семье. То есть родителям нужно начинать с себя.

— Если ребенок видит регулярно занимающихся спортом родителей, старших братьев и сестер и даже бабушек и дедушек, вероятнее всего, ему тоже захочется и зарядку с утра с папой сделать, и на велосипеде с дедушкой покататься и на скакалке попрыгать с сестрой, — отметила Елена Андреева.

Начинать приобщение ребенка к спорту можно с совместных 10-минутных утренних зарядок, вечерних прогулок и выходов на спортплощадки. Специалист отмечает, что лучше всего приучать своих чад к активному образу жизни в игровой форме. Это могут быть прогулки на велосипедах, игры в мяч и бадминтон, плавание в бассейне, а зимой — прогулки на лыжах и санках. С раннего возраста детей можно отдать заниматься в секции карате, самбо, ушу или танцев. Елена Андреева подчеркнула, что физическая активность с малых лет способствует формированию у ребенка ответственности, выдержки и трудолюбия.

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