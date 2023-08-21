Самарский врач Ирина Родионова: «Спорт снижает риск развития рака на 20%»

Благотворно влияют на организм ходьба в быстром темпе, бег, плавание и подвижные игры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спорт — один из наиболее эффективных и доступных способов снизить риск развития онкологии, в том числе рака груди, толстой кишки, простаты и матки. Регулярная физическая активность позволяет на 20% уменьшить возможность развития этого заболевания. Об этом рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи больницы № 7 Самары Ирина Родионова.

— Спорт помогает предотвратить развитие рака груди у женщин. Более того он улучшает эффективность лечения. Физическая активность также помогает в профилактике рака толстой кишки и простаты. Кроме того, занятия спортом позволяют снизить уровень эстрогена, что существенно снижает вероятность возникновения рака матки, — отмечает специалист.

По словам Ирины Родионовой, для улучшения физиологических процессов в организме и снижения рисков развития онкозаболеваний следует регулярно заниматься следующими активностями: ходьба в быстром темпе, бег, плавание, подвижные игры (особенно на свежем воздухе). В день необходимо уделять спорту по 30-40 минут и 4-5 раз в неделю.

— У людей, регулярно занимающихся спортом и ведущих подвижный образ жизни, риск столкнуться с раком снижается почти на 20%, — добавила врач.

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