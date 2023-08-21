В Самаре 20 августа в жилом доме произошел пожар, пострадал мужчина

Пожарные эвакуировали 20 жильцов дома и в течение получаса потушили возгорание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на воскресенье, 20 августа 2023 года, в жилом доме в Самаре произошел пожар. Загорелась квартира в многоэтажке на Московском шоссе, 20а. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 02:49. В квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Эвакуировано 20 человек, спасено двое. Пострадал 51-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 17 человек и семь единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 03:22, а полностью потушили пламя — в 03:29. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал