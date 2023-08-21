В Самарской области с 1 сентября запретят движение грузовиков по трассе Р-229

Ограничения для грузовиков будут действовать до 30 декабря 2025 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области с 1 сентября 2023 года перекроют участок трассы Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Ограничение введут на 24 км 812 м, в районе моста через реку Самару. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

— Временное ограничение вводится из-за выявления дефектов конструктивных элементов моста через реку Самару. Оно коснется грузового транспорта — до 20 тонн массой в потоке, — отметили в учреждении.

Автомобили массой от 20 до 60 тонн смогут ездить по мосту только в одиночном порядке. Грузовики массой свыше 60 тонн направят в объезд участка по другим федеральным трассам. Разрешенную скорость движения на подходах к мосту снизят до 40 км/ч. Ограничения будут действовать до 30 декабря 2025 года.

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