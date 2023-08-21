Самарская область заняла 41-е место в рейтинге регионов по высоким зарплатам

Доля работников с доходами выше среднего по стране (59 тысяч рублей) в Самарской области составляет 24% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России средняя зарплата с июня 2022-го по май 2023 года составила 59 тысяч рублей. Однако в регионах в большинстве случаев доходы жителей значительно отличаются от этой суммы. Рассказываем, как обстоят дела в Самарской области.

В рейтинге регионов по высоким зарплатам Самарская область заняла 41-е место, пишет РИА «Новости». Здесь доля работников с доходами выше среднего по стране составляет 24%. Есть в губернии и те, у кого зарплата выше двух средних по стране. Таких 5,7% от общего числа.

В число лидеров по высокой зарплате вошли ЯМАО, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область и Чукотский автономный округ. В рядах аутсайдеров оказались Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия.

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