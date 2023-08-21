На трассе в Самарской области сгорел прицеп грузовика с текстилем

Пожарные потушили возгорание в течение часа, никто не пострадал Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 19 августа 2023 года, на 348 км трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск в Елховском районе произошло ЧП. Там загорелся прицеп грузовика Renault Magnum, в котором находилась текстильная продукция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 16:33. Горел прицеп грузового автомобиля. Также горела стерня на площади 0,012 га, — рассказали в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали пять человек. Пожарные потушили возгорание в 17:25. В результате случившегося никто не пострадал. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

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