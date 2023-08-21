В Самарской области в пруду утонул 42-летний мужчина

Водолазам пришлось искать погибшего почти при нулевой видимости Фото: ПСС Самарской области

В воскресенье, 20 августа 2023 года, в поселке Новый Буян произошло ЧП. Там в пруду Хупкиновский обнаружили труп 42-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

Тело утопленника нашли сотрудники отряда специального назначения. Они проводили поиски по заявлению сотрудников полиции. На месте работали три водолаза. Специалистам пришлось непросто: илистый грунт затруднял передвижение по дну, а мутная вода сводила видимость почти к нулю.

В 13:25 погибшего подняли с глубины и доставили до берега. Теперь правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и точную причину гибели мужчины.

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