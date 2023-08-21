В Самаре объединят детские сады № 69 и 145

Два детских сада объединят для оптимизации расходов на их содержание
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ленинском районе Самары планируют реорганизовать два дошкольных учреждения. Речь идет о детских садах № 69 на Волжском проспекте, 15 и № 145 на улице Самарской, 270. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Так, садик № 145 присоединят к № 69. После объединения организация будет называться так: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69». Причина реорганизации — ведение однородной деятельности двумя МУ на территории Самары при отсутствии экономической целесообразности.
Согласно документу, садики решили объединить для оптимизации расходов на их содержание и для совершенствования их структуры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал