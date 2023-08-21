В Самарской области автомобилистка на «Весте» устроила массовое ДТП

ДТП "собрало" две "Весты", Mazda 6 и Kia Rio Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 20 августа 2023 года, на улице Краснова в Сергиевске произошло массовое ДТП, которое помогло выявить пьяного водителя. В 12:45 там столкнулись две «Лады Весты», Mazda 6 и Kia Rio. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полиции, аварию устроила 43-летняя женщина на «Весте». Она при повороте налево вне перекрестка не уступила дорогу Mazda 6, которой управлял 40-летний нетрезвый водитель. После удара иномарка врезалась в стоящую Kia Rio, а та — в стоящую «Весту».

В результате ДТП пострадал водитель Mazda 6. Он самостоятельно обратился за помощью в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал