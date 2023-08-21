В Самарской области автомобилистка на «Весте» устроила массовое ДТП

ДТП "собрало" две "Весты", Mazda 6 и Kia Rio
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В воскресенье, 20 августа 2023 года, на улице Краснова в Сергиевске произошло массовое ДТП, которое помогло выявить пьяного водителя. В 12:45 там столкнулись две «Лады Весты», Mazda 6 и Kia Rio. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полиции, аварию устроила 43-летняя женщина на «Весте». Она при повороте налево вне перекрестка не уступила дорогу Mazda 6, которой управлял 40-летний нетрезвый водитель. После удара иномарка врезалась в стоящую Kia Rio, а та — в стоящую «Весту».
В результате ДТП пострадал водитель Mazda 6. Он самостоятельно обратился за помощью в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.
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