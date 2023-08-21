Самарцы больше всего ценят мнение родителей, супругов и начальства

Часть самарцев заявили, что им важно мнение своих детей и даже домашних животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары поделились, чье мнение они считают наиболее важным. Чаще всего самарцы называли родителей, вторых половинок, себя, начальство. Среди ответов были даже домашние животные. Такими результатами опроса поделился сервис SuperJob.

Самым популярным ответом все же оказались родители. Почти 21% горожан в первую очередь прислушивается к их мнению. Сам себе авторитет — каждый десятый (10%). Около 10% обозначили значительное влияние своих вторых половинок. 6% голосов набрали друзья и подруги, 4% — семья, 2% — дети. Каждый двадцатый с огромным уважением относится к своему руководству, для 1% авторитетом в жизни является коллега. Самарцы учитывают также мнение своих пушистых любимцев. Так, 2 из 100 самарцев не могут устоять перед харизмой своих котиков: «Да что там авторитет, он просто мой господин!».

Результаты опроса также показали, что женщины чаще мужчин называли своих супругов теми, кто имеет наибольший авторитет в их жизни. У мужчин же ответом чаще были друзья. В окружении самарцев авторитетом также пользуются сестры и братья, бабушки и дедушки, педагоги, доктора, крестные, психотерапевты, священники и прочие.

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