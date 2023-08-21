В Самаре могут временно закрыть для посетителей бункер Сталина

В бункере планируют отремонтировать внутренние помещения / Фото: bunker-stalina-samara.ru

В Самаре могут временно закрыть для посетителей одно из интереснейших мест города – бункер Сталина. Там собираются проводить ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Эксперты должны обследовать конструкции и инженерные сети, разработать проект проведения ремонтно-реставрационных работ. Они необходимы для поддержания бункера в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии и для сохранения его исторического облика. На время ремонта функционирование бункера будет приостановлено, – рассказали в облправительстве.

Масштабы работ уже определены. В бункере планируют отремонтировать внутренние помещения, системы электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, пожаротушения. Особое внимание при ремонте, как пишет 63.ру, обратят на сети связи и пожарную сигнализацию.

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