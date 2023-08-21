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НовостиПроисшествия21 августа 2023 8:12

Пенсионерка из Самары хотела выиграть сервиз и лишилась почти 1 млн рублей

Самарчанка «подарила» лже-правоохранителю крупную сумму денег на «борьбу» с мошенниками
Анастасия ФИЛАТОВА
Женщина осталась без сбережений, назвав телефонному собеседнику код из СМС

Женщина осталась без сбережений, назвав телефонному собеседнику код из СМС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело из-за очередного мошенничества. На это раз преступники выманили крупную сумму денег у пенсионерки, проживающей в Красноглинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Так, вечером в мессенджер женщины пришло сообщение о розыгрыше фарфорового столового сервиза в популярном хозяйственном магазине. Она перешла по ссылке и заполнила анкету на участие. Вскоре ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что пенсионерка стала жертвой мошенников.

Мужчина убедил самарчанку, что преступники вошли в ее мобильный банк и пытаются оформить кредит. Женщина засомневалась и попыталась прервать звонок, но собеседник был очень настойчив и убедителен. Тогда она решила помочь в поимке злоумышленников. Закончилось все тем, что пенсионерка лишилась более 900 тысяч рублей.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Сейчас правоохранители выясняют, кто «увел» деньги самарчанки. Они призывают жителей региона быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет или назвать свои персональные данные и коды из СМС. Так делают только мошенники.

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