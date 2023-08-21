В Самарской области мужчина на вазовской легковушке устроил ДТП с пострадавшими

Водитель отечественной легковушки при повороте не уступил дорогу иномарке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 20 августа 2023 года, в Чапаевске произошло ДТП с пострадавшими. Водитель на ВАЗ-21093 на нерегулируемом перекресте врезался в движущуюся Geely Emgrand. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 11:20 на 105 км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. 37-летний водитель, двигаясь в направлении Чапаевска, решил повернуть налево на нерегулируемом перекресте, но не убедился в безопасности маневра. В результате мужчина не уступил дорогу автомобилю Geely Emgrand под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали два человека. С места аварии в больницу доставили 33-летнюю пассажирку отечественного автомобиля и 73-летнюю пассажирку иномарки. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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