Самарские банкиры поделились передовыми практиками взаимоотношений с клиентами

Самарские финансисты поделились опытом работы с клиентами

В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, бизнес-сообщества и эксперты, в том числе из зарубежных стран.Цель форума — продвижение задач и инструментов клиентоцентричности в сфере занятости населения, обмен передовыми практиками и мнениями, а также определение направлений внедрения принципов клиентоцентричности в работе современных кадровых центров «Работа России».Свои наработки по применению принципов клиентоцентричности представил вниманию коллег Сбер. По словам представителей банка,здесь клиентов считают партнерами, с которыми можно успешно достигать общие цели. А ориентация на потребности клиентов помогает финансовому предприятию быть более эффективным и оперативнымв предоставлении услуг.