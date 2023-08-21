Чебурашка вновь появился на детских банковских картах

Впервые карты с Чебурашкой выпустили ко Дню защиты детей, они получили большую популярность / Фото: Сбер

На детских банковских картах вновь появилось изображение Чебурашки. Впервые карты с лимитированным дизайном вышли в День защиты детей — 1 июня. Спрос на них был столь высок, что Сбер изготовил новую партию. Она приурочена ко дню рождения Чебурашки, который отмечался 20 августа.

Детские карты предназначены для детей 6–13 лет и выпускаются на пластиковом носителе. Карты отличаются от взрослых только особым дизайном. Помимо Чебурашки, банк предлагает на выбор еще три варианта изображений: монстрики, СберКот и единорог.

Детской картой ребенок может расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Благодаря функции «Родительский контроль» взрослые видят историю операций и баланс по карте, могут настроить лимиты на покупки ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал