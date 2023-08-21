В Самаре пенсионер на «Тойоте» выехал на встречку и отправил «Рено» в столб

Renault после столкновения с Toyota отбросило на обочину, где авто врезалось в бетонный столб Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 20 августа 2023 года, в Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. В 14:30 на улице Чекистов столкнулись Toyota Corolla и Renault Logan. Одна из иномарок улетела в столб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 72-летний водитель на Toyota (машина не зарегистрирована). Он, двигаясь по улице Чекистов в направлении улицы Кустанайской, выехал на встречную полосу и врезался в Renault. Последнюю машину отбросило на обочину, где она наехала на бетонный столб.

В результате случившегося пострадали два человека: водитель Toyota и 7-летняя пассажирка Renault. Пенсионера госпитализировали в больницу, а девочку после оказания медпомощи отпустили домой.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали случившегося. Проводится проверка.

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