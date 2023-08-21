В Самаре 25 августа состоится премьера нового спектакля в театре «Город»

Зрители увидят историю о жизни двух стариков-ровесников, проводящих дни в доме престарелых / Фото: театр "Город"

В пятницу, 25 августа 2023 года, в 18:30 состоится премьера нового драматического спектакля «И пепел наш развеют по Земле…» (16+). Постановку по пьесе Ильи Члаки покажут в самарском театре «Город», который располагается в областной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а). Об этом сообщили организаторы события.

В постановке расскажут о жизни двух стариков-ровесников, проводящих однообразные дни в доме престарелых. Однажды их монотонный режим нарушается новым увлечением — игрой в маски. Они начинают путешествие по своим воспоминаниям и мечтам, меняясь ролями друг с другом. Задают вопросы, ищут ответы. Память мучает сознание, тянет к тяжелым событиям, к бесчеловечным поступкам. В глубине этих терзаний старики находят то, чего не могли и представить в самых страшных кошмарах.

Режиссером спектакля выступает Алексей Романов. Роли исполнят Борис Трейбич и Дмитрий Стариков. Также повтор спектакля состоится 1 октября 2023 года в 18:00.

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