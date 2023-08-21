В Самарской области стартовал период подачи показаний счетчиков на горячую воду

Показания счетчиков на горячую воду необходимо передать до 25 августа 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стартовал период подачи показания приборов учета горячего водоснабжения. Принимать их будут до 25 августа 2023 года. Об этом сообщает региональный филиал компании «Т Плюс».

Жители региона могут направить свои данные через личный кабинет, в мобильном приложении компании (если номер лицевого счета из 10 цифр) или «Квартплата 24» (если номер лицевого счета из 11 цифр), QR-кодом на квитанции, в онлайн-чате или через вкладку «Передача показаний онлайн» на официальном сайте. В 2023 году на помощь придет и голосовой помощник. Для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс». Передать показания можно и через приложения банков.

Для тех, у кого нет доступа в интернет, работает круглосуточный автоматизированный телефонный сервис приема показаний. Жители Самары могут звонить по номеру 8 (8462) 54-16-59, Новокуйбышевска – 8 (84635) 3-15-23, Тольятти (получающие квитанции от «Т Плюса») – 8 (800) 700-80-77, Тольятти (получающие квитанции от ЕРЦ г.о. Тольятти) – 8 (8482) 95-77-85, Сызрани – 8 (8464) 33-50-28.

Теплоэнергетики отмечают, что передача показаний счетчиков обязательна для всех клиентов. Своевременность напрямую влияет на актуальность данных в квитанциях. Поздняя передача показаний может привести к некорректным начислениям за потребленные услуги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал