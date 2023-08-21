В Самаре откроют движение трамваев на ул. Красноармейской

Трамваи не ходят по ул. Красноармейской в Самаре с февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Самары вновь изменят схему движения трамваев. С 1 сентября 2023 года планируют открыть проезд по улице Красноармейской. Однако движение там запустят пока только в реверсивном режиме. Об этом сообщили в областном Минстрое.

С 1 сентября по улице Красноармейской, где проходит граница стройплощадки будущей станции, вновь будет запущено движение трамваев, но только реверсивное. Напомним, оно было закрыто в районе площади Куйбышева еще в феврале. Чтобы пустить составы в объезд, переложили рельсы.

На данный момент строители подготовили два стартовых котлована. Также в одном из них был собран щит, с помощью которого будут прокладывать тоннель. Сама прокладка и обустройство станции, как сообщает 63.ру, еще не начались. «Театральную» должны сдать к концу 2024 года.

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