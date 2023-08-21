Пожар в доме на Краснодонской в Самаре мог произойти из-за неосторожного курения

Правоохранители проводят проверку из-за пожара в многоэтажке, где один человек погиб и еще трое пострадали Фото: прокуратура Самарской области

В МЧС назвали предварительную причину пожара в многоэтажке на улице Краснодонской, 1 в Самаре. Огонь, из-за которого погиб один человек и пострадали еще трое, мог вспыхнуть из-за неосторожного курения.

— Предварительная причина пожара в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Самары — неосторожное обращение с огнем во время курения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, пожар в многоэтажке на улице Краснодонской произошел днем 18 августа 2023 года. Горели две квартиры — на девятом и шестом этажах. Впоследствии в одной из них нашли труп мужчины. Его личность установили только недавно. Это 77-летний пенсионер, он не успел выбраться на улицу во время пожара. Также известно о трех пострадавших. Ранее сообщалось, что они получили ожоги. Кроме того, сотрудники МЧС спасли из горящего дома 20 жильцов, в том числе пять детей.

В оперативном ведомстве отмечают, что неосторожность или небрежность при курении — одна из наиболее распространенных причин пожаров. Только за семь месяцев 2023 года в Самарской области произошло 804 подобных происшествия. В них погибли 35 человек, пострадали еще 17. Жителей региона призывают быть осторожнее во время курения: тушить сигареты только в пепельнице и не бросать непотушенные окурки или спички на пол.

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