На дорогах Самарской области за выходные поймали 89 пьяных водителей

Цель рейдов ГИБДД - выявление и пресечение нарушений ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 18 по 20 августа 2023 года прошли масштабные рейды ГИБДД. За три дня полицейские выявили свыше 1600 различных дорожных правонарушений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ДПС уделяли особое внимание грубым правонарушениям, таким как эксплуатация транспорта с нарушениями выхлопной системы, управление без документов и нарушение правил маневрирования. За период рейдов было выявлено 89 пьяных водителей и 19 человек без водительского удостоверения. Кроме того, было обнаружено 239 автомобилистов, нарушивших правила светопропускаемости стекол, и 223 игнорирующих ремни безопасности. Были также зафиксированы случаи неправильной перевозки детей. Также выявлено 56 правонарушений со стороны пешеходов.

В региональной Госавтоинспекции отмечают, что подобные широкомасштабные рейды по выявлению и пресечению нарушений ПДД будут продолжены. Проверки будут проходить и с использованием методов скрытого патрулирования.

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